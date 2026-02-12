Oggi l’addio a Simona: Borgomanero piange una 26enne morta improvvisamente. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Marco. La giovane lavorava in un bar-panetteria a Cureggio.

Oggi l’addio a Simona: Borgomanero piange una 26enne morta improvvisamente

Le comunità di Borgomanero e Cureggio piangono la scomparsa di Simona Cerutti, barista di 26 anni, conosciuta e apprezzata da tanti per il suo sorriso e la sua disponibilità. La giovane, residente nella frazione di San Marco a Borgomanero, è venuta a mancare nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, colta da un malore improvviso nella sua abitazione.

L’ultimo saluto a Simona viene dato nella mattinata oggi, giovedì 12 febbraio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Marco a Borgomanero. Ieri sera tanta gente ha potuto stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario.

Ordinata l’autopsia

Vista la natura improvvisa del decesso, sulla salma era stata disposta l’autopsia per accertare con precisione le cause del malore che ha stroncato la giovane.

Quella drammatica notte, la madre aveva immediatamente allertato i soccorsi e un’ambulanza aveva trasportato Simona d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia aveva profondamente scosso amici, colleghi e clienti, con numerosi messaggi di cordoglio che sono arrivati – in particolare – alla famiglia e al bar-panetteria Fondovalle di Cureggio, dove Simona lavorava e dove era molto stimata.

