Parrucchiere da mezzo secolo: Ghemme applaude Mario Sebastiani. E’ una delle attività commerciali storiche del paese, premiata con una targa dal Comune.

Parrucchiere da mezzo secolo: Ghemme applaude Mario Sebastiani

A Ghemme dove il parrucchiere Mario Sebastiani ha festeggiato nel suo studio i 50 anni di attività, offrendo un rinfresco alla sua fedele e numerosa clientela. Ai festeggiamenti ha voluto partecipare anche l’amministrazione comunale con l’assessore alla cultura Piero Rossi e il consigliere Roberto Preda. Il Comune ha consegnato una targa, sulla quale sono stati incisi i ringraziamenti per il lungo servizio effettuato nel paese.

E fuori dagozio c’era un cartello con la scritta: «Ringrazio tutti i clienti che mi hanno accompagnato in questo percorso durato 50 anni… e tutti coloro che hanno festeggiato con me».

Tutto è nato da… una punizione

E pensare che tutto è nato da quella che doveva dimostrarsi come una punizione esemplare.

«Siccome studiavo poco – confida Mario, che proprio sabato compirà 72 anni -, appena terminate le scuole medie mio padre mi mandò “per punizione” a fare l’apprendista da un parrucchiere del paese. Non so se papà pensava che avrei continuato, ma il lavoro mi è piaciuto subito e ora, anche se il mio studio è aperto dal 24 maggio 1974, sono passati quasi 60 anni da quando ho iniziato».

«Dopo i primi anni di apprendistato mi sono dovuto fermare per svolgere il servizio militare, ma quando sono tornato ho ripreso la stessa attività, lavorando come apprendista da parrucchieri di Borgomanero e Novara per affinare la mia tecnica e imparare nuovi tagli. Poi ho aperto il mio negozio e, nel frattempo, ho iniziato a studiare per ottenere il diploma di maestro d’arte unisex, che ho conseguito il 30 settembre 1984, perché avevo deciso che quella del parrucchiere sarebbe stata la mia attività».

Lavoro no-stop per mezzo secolo

«Ho sempre lavorato per conto mio, senza nessun aiuto e senza mai interrompermi in questi 50 anni. Per un certo periodo ho pensato di dividere il negozio in due settori, per potermi dedicare anche all’attività per signora, ma poi ho pensato che non le avrei potute portare avanti entrambe da solo e ho preferito dedicarmi agli uomini, anche se mi è capitato e mi capita tuttora di acconciare delle amiche, se me lo chiedono».

Mario Sebastiani non ha comunque intenzione di smettere: «Tutti mi chiedono se andrò in pensione, ma la clientela affezionata non mi manca e io mi sento ancora in forma. Perciò, finché il buon Dio mi darà la salute, intendo continuare a fare il parrucchiere. Lo dico per coloro che magari stavano già pensando di fare delle offerte per acquistare le mie attrezzature».

Nella sua famiglia non c’è nessuno che porterà avanti l’attività, ma tutta la famiglia si serve da lui: «Ci mancherebbe, è tutto gratis! Mi sembrerebbe un affronto se mio figlio o i miei nipotini non venissero a farsi sistemare i capelli da me».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook