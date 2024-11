Pescatore 80enne rischia di annegare nel canale di Romagnano. Scivolato in acqua, è riuscito ad agrapparsi alla vegetazione, poi due passanti lo hanno tenuto in attesa dei vigili del fuoco.

Pescatore 80enne rischia di annegare nel canale di Romagnano

Dopo essere finito nel canale Mora di Romagnano è rimasto aggrappato alla vegetazione finché i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo con una scala e portarlo in salvo. E’ successo nei giorni scorsi a Romagnano. Protagonista un appassionato di pesca sugli 80 anni residente in zona che è scivolato nel canale Mora. Era intento a pescare quando forse ha messo un piede male ed è finito nell’acqua.

Per fortuna ha avuto i riflessi pronti e si è aggrappato alla vegetazione sulla sponda, evitando di essere trascinato via, o di annegare. L’uomo è riuscito a tenersi ad alcuni rami, nonostante la corrente, e chiedere aiuto.

L’intervento provvidenziale di due passanti

Per fortuna lo ha notato una coppia che stava passando di lì per caso. I due l’hanno sostenuto e trattenuto per la giacca evitando che la corrente lo portasse via. Ma non riuscivano a tirarlo sulla riva.

Così nel frattempo è stato chiamato il 112, che a sua volta allertava i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa.

Soccorsi in arrivo

Sul posto anche il sindaco Alessandro Carini che aveva dato allarme avvisato da un passante. «Per fortuna è andato tutto bene. Un grazie ai nostri volontari dei vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto e sono riusciti a portare in salvo uomo».

C’è stato un coinvolgimento di più forze per portare in salvo l’uomo: « Un ringraziamento va anche agli uomini dei carabinieri della stazione di Romagnano che, nonostante il fatto che si trovavano fuori servizio, sono giunti immediatamente sul posto per dare il loro supporto al salvataggio. Grazie anche ai volontari della Croce rossa di Gattinara che hanno prestato le prime cure all’uomo e alla coppia di passanti che hanno aiutato l’80 enne a non farsi trascinare dalla corrente e dall’acqua fredda».

Alla fine l’anziano non ha voluto andare al pronto soccorso, è stato asciugato sul posto e riaccompagnato a casa. Era in buone condizioni, anche se infreddolito e spaventato per quanto successo. Ha ringraziato tutti i presenti per il soccorso prestato.

