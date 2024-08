Finisce con l’auto in un canale, muore intrappolato nell’abitacolo. La vittima aveva 48 anni: una tragedia che tocca il Novarese.

Finisce con l’auto in un canale, muore intrappolato nell’abitacolo

L’uomo era alla guida dell’auto quando, per ragioni ancora da accertare, dopo aver sfondato il guard rail, è finito con l’automobile in un canale. Non si sa ancora con certezza quando si sia verificato l’incidente. Quel che è certo è che l’allarme è scattato l’altro giorno intorno alle 14, grazie alla segnalazione di un automobilista di passaggio che ha notato l’auto nel corso d’acqua. Purtroppo però al loro arrivo i soccorritori, una volta estratto l’uomo dalla vettura, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

E’ morto così un 48enne residente a Borgolavezzaro, nel Novarese. teatro della tragedia è stata una strada nella zona di Vigevano. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo: difficile dire se sia deceduto per annegamento o a seguito del trauma riportato nell’incidente.

Il dolore di una comunità

Come riportano i collghi di Prima Novara, Di Marco, oltre a lavorare come addetto alle consegne per alcune pizzerie, da tempo si dedicava a quella che era la sua grande passione: la musica- Passione che lo portava a organizzare e animare serate nella zona con il nome d’arte Christian Mady.

Marco lascia la mamma e la sorella Tania mentre il padre Michele Di Marco, molto conosciuto in zona per il suo impegno in politica e nello sport, era scomparso qualche anno fa. Un lutto che lo aveva segnato profondamente. All’amato padre dedicava spesso dei pensieri social.

Tanti messaggi sui social

Questo il messaggio di un suo amico, anche lui deejay, «Ci siamo sentiti mentre ero in viaggio per queste vacanze… al mio rientro dovevamo montare lo studio per ripartire con il nostro progetto… Mille serate passate insieme tra locali, lavoro e divertimento… mi mancheranno i tuoi vocali interminabili che ascoltavo a x2, e più ti dicevo di mandarli brevi e più me li mandavi lunghi. Non doveva andare così amico mio. Adesso falli ballare tutti come tu sai fare».

