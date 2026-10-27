Prato Sesia ricorda Guido Cagnoni: addio a 84 anni

Prato Sesia è in lutto per la scomparsa di Guido Cagnoni, morto all’età di 84 anni. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale del paese. Un momento di raccoglimento per familiari e conoscenti, che hanno avuto modo di rivolgergli l’ultimo saluto e di stringersi attorno alle persone a lui più care in questa giornata di dolore.

Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. La notizia della scomparsa ha suscitato messaggi di cordoglio anche da parte di realtà associative e lavorative legate al paese. Un segno di vicinanza alla famiglia in un momento particolarmente difficile, nel quale al dolore della perdita si accompagna l’affetto di chi ha voluto ricordare Guido.

Il ricordo dell’associazione e dell’azienda Ambrovit

Tra coloro che hanno espresso il proprio cordoglio figura l’associazione Amici Fondazione Carlo Polo di Prato Sesia, che ha voluto ricordare l’84enne. Un pensiero di partecipazione al lutto della famiglia, che si aggiunge a quello delle persone che hanno conosciuto Guido Cagnoni e che oggi si uniscono idealmente ai suoi cari nel momento dell’addio.

Un messaggio di vicinanza arriva anche dalla ditta Ambrovit spa, dove lavora la figlia Lucia. Il titolare e le maestranze dell’azienda hanno voluto partecipare al dolore per la scomparsa del padre della loro collega. Un gesto di solidarietà nei confronti di Lucia e dei familiari, attraverso il quale anche il mondo del lavoro esprime il proprio cordoglio.

LEGGI ANCHE: Addio a Giorgio Tiraboschi, una vita per il Cai e i rifugi della Valsesia

L’affetto della famiglia e delle persone care

Guido Cagnoni ha lasciato la moglie Olga e la figlia Lucia con Filippo, oltre agli altri parenti e a quanti gli hanno voluto bene. Sono soprattutto gli affetti familiari a custodirne il ricordo, nel dolore di una separazione che segna la vita delle persone più vicine e che trova nella partecipazione degli amici e dei conoscenti un motivo di conforto.

Le esequie hanno rappresentato l’occasione per accompagnare Guido nel suo ultimo viaggio, condividendo un momento di raccoglimento e di memoria. Attorno alla moglie Olga e alla figlia Lucia si unisce così il cordoglio delle persone e delle realtà che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Cagnoni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati