Qualcuno ha buttato un gabinetto di ceramica lungo la strada. Un gesto di maleducazione che ha fatto discutere il popolo dei social.

Non capita spesso – per fortuna – di superare un gabinetto mentre si viaggia lungo le strada. E’ accaduto nei giorni scorsi a chi transitava lungo un tratto della cosiddetta “strada del rubinetto” (o dei rubinetti), che collega alcuni centri del Cusio, fino a Gozzano. Qui il sanitario, malamente buttato sull’asfalto e in parte rotto, è stato notato e fotografato. E ovviamente postato sui social.

Si possono immaginare i commenti ironici: «Eh… si vede che gli scappava, non si è accorto». Oppure: «Ex strada del rubinetto, adesso strada del gabinetto».

Un gesto di inciviltà

Ma è soprattutto la maleducazione e la noncuranza del gesto che ha infastiditi il popolo dei social: «Buttano tutto in giro, eppure abbiamo un servizio comunale che paghiamo e che ritira tutto… Ma questi la tassa rifiuti non la pagano?»

Foto da un post di Mario FansFitness PianoRosa Borgomanero

