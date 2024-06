Roberto Beatrice torna sindaco a Grignasco. Quattro liste in corsa, era una delle competizioni più incerte in Valsesia. Dati ufficiali in ritardo sul sito del Ministero.

Roberto Beatrice torna sindaco a Grignasco

Con quattro liste ai blocchi di partenza, quella di Grignasco era una delle elezioni più difficili da pronosticare in Valsesia. Tanto più che tre dei quattro candidati avevano avuto modo in passato di lavorare insieme in giunta, anche se in periodi diversi. Alla fine l’ha spuntata l’ex sindaco Roberto Beatrice

I dati in municipio ovviamente ci sono già, ma non sono ancora passati al vaglio del ministero dell’Interno, tant’è che sul sito ufficiale risulta scrutinata una sola sessione. Ma non ci sono dubbi sulla vittoria di Beatrice, che ha avviato i festeggiamenti con i suoi.

Escono sconfitte l’attuale sindaco Katia Bui, così come Annita Guglielmina e Dario Dho.

