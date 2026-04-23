Romagnano in boom demografico: terzo anno con abitanti in aumento. Il saldo resta però positivo solo grazie ai nuovi arrivi, mentre il bilancio tra nati e morti è negativo.

Romagnano in boom demografico: terzo anno con abitanti in aumento

Continua la crescita demografica a Romagnano: per il terzo anno consecutivo il bilancio complessivo del numero degli abitanti è a segno più, anche se ci sono ancora e purtroppo alcuni dati negativi. I romagnanesi residenti nel 2025 sono stati 3740, di cui 1825 maschi e 1915 femmine.

Sono 31 in più rispetto al 2024, che segnalava 3709 persone; un aumento di molto maggiore rispetto all’anno precedente, quando i nuovi romagnanesi erano stati 19 in più rispetto al 2023; e superiore anche allo stesso 2023, il primo anno con trend positivo, quando i nuovi arrivati in paese erano stati 15.

Un paese in grado di attirare persone

«Visto il perdurare della crescita, riteniamo che questo sia un vero segnale positivo, che denota fiducia verso il nostro paese – afferma il sindaco Alessandro Carini -. Analizzando le motivazioni che possono spingere le persone e le famiglie a scegliere Romagnano come luogo di residenza, potremmo sicuramente annoverarvi la posizione strategica sul territorio, con la centralità e la facilità di collegamento rispetto a tutte le zone circostanti, la Valsesia, i laghi, Novara, il Biellese e il Vercellese, dove trovare tutto ciò di cui si necessita; ma anche la presenza in paese di tutti i servizi più importanti, a partire dalle scuole di tutti i gradi alle attività sociali, e molta scelta riguardo ai negozi».

La crescita è infatti principalmente dovuta all’insediamento di nuovi abitanti, poiché il divario tra nascite e decessi rimane ancora elevato: sono 18 i nuovi nati, contro le 44 persone che non ci sono più; nel 2024 erano stati 25 contro 47. In aumento di due unità i matrimoni: 12 contro i 10 dell’anno precedente. Gli immigrati sono stati 196, 139 gli emigrati; lo scorso anno gli stessi dati parlavano di 144 nuovi arrivi contro 104 partenze verso altri luoghi.

Il costo delle abitazioni è alto

«Non abbiamo registrato molte differenze tra famiglie italiane e straniere: la tendenza è simile e posso confermare che abbiamo già un paio di famiglie italiane che verranno a vivere qui a breve – aggiunge Carini -. Se devo parlare di una criticità, che forse frena l’arrivo di nuovi residenti, è l’offerta: nel senso che sappiamo che il costo delle abitazioni, sia in vendita che in affitto, è piuttosto alto».

«I privati a volte chiedono cifre che forse non sono consone a un paese come il nostro perché non possiamo certo confrontarci con le città e cittadine che si trovano nelle vicinanze. Ma sono comunque contento che la tendenza sia positiva e che Romagnano possegga tutte le attrattive che le persone possono desiderare di trovare nel posto in cui scelgono di vivere».

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