Romagnano ha detto addio a Luca Toninelli: aveva solo 52 anni

Nei giorni scorsi la comunitùà di Romagnano è stata colpita da un profondo dolore per la scomparsa di Luca Toninelli, imprenditore di 52 anni, figura molto conosciuta e stimata in paese. Da tempo Luca stava affrontando una grave malattia, combattuta con grande forza e dignità, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

A ricordarlo con parole sentite è il sindaco di Romagnano, Alessandro Carini, che ne sottolinea la semplicità e l’impegno: «Qualche anno fa Luca si presentò da me insieme alla compagna Yuliia per chiedermi di unirli in matrimonio. Era una coppia molto affiatata e sono stato felice di celebrare le loro nozze. Lo ricordo come una persona tranquilla, un grande lavoratore, un brav’uomo, nel solco dell’esempio lasciato dal padre».

Al lavoro nell’officina meccanica di famiglia

Luca Toninelli portava avanti l’attività dell’officina meccanica di famiglia, fondata nel 1990 dal padre Ivaldo, all’interno dell’area dell’ex cartiera Burgo, una realtà storica e significativa per il tessuto produttivo locale. Negli ultimi anni l’azienda era gestita da Luca insieme alla sorella Karen, dopo il graduale passaggio di consegne da parte del padre. Un’attività portata avanti con attenzione, competenza e una forte cura per la qualità, diventata nel tempo un punto di riferimento per Romagnano.

Oltre alla moglie Yuliia, Luca lascia una figlia ancora molto piccola, Cristina. Nel dolore anche la madre Franca e la sorella Karen, già duramente colpite due anni fa dalla perdita del padre Ivaldo, anch’egli scomparso a causa di una grave malattia.

Tanti messaggi e ricordi

Il cordoglio della comunità si è manifestato in modo spontaneo e diffuso, anche attraverso i social network, dove numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono stati rivolti alla famiglia. A testimoniare l’amicizia e il legame umano, anche i coscritti del 1973 hanno voluto esprimere le loro condoglianze con un manifesto affisso accanto all’annuncio delle esequie.

I funerali di Luca Toninelli sono stati celebrati venerdì nella chiesa abbaziale di San Silvano. Dopo la cremazione, le sue ceneri riposeranno nel camposanto del paese, dove Romagnano potrà continuare a rendergli omaggio e custodirne il ricordo.

