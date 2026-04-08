Romagnano, il Gruppo Star ha acquistato la Baranzelli Natur. Attiva dagli anni Quaranta, la storica azienda di trasporti è sempre stata gestita dalla famiglia.

Romagnano, il Gruppo Star ha acquistato la Baranzelli Natur

La Baranzelli Natur srl, storica azienda di trasporti con sede a Romagnano, cambia proprietà. Ad acquisirla nei giorni scorsi è stato il gruppo Star Spa, che accelera sulla crescita mettendo a segno un doppio colpo che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale.

Oltre a Baranzelli, la società lodigiana della famiglia Zoncada ha infatti annunciato l’ingresso nel perimetro aziendale di Schiaffini Travel spa. Se da un lato l’acquisizione di Schiaffini Travel segna l’ingresso in un mercato strategico come quello del Lazio, dall’altro assume un valore particolare quella di Baranzelli, azienda radicata nel Nord Italia e ben conosciuta anche a livello locale.

Un’azienda attiva dagli anni Quaranta

Proprio la cessione di Baranzelli rappresenta uno degli elementi più significativi dell’operazione. L’azienda affonda le sue radici negli anni Quaranta e ha costruito nel tempo una solida presenza nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle province di Novara e Vercelli. Accanto ai servizi di linea, Baranzelli ha sviluppato anche attività nel settore granturismo e nel noleggio con conducente, diventando un punto di riferimento per il territorio.

Punto di riferimento del management è sempre stata la stessa famiglia Baranzelli. Non a caso in una nots stampa si sottolinea come «la famiglia Schiaffini e la famiglia Baranzelli supporteranno la fase di transizione per accompagnare l’integrazione nel Gruppo Star delle rispettive aziende, assicurando continuità gestionale e consolidamento della crescita».

Un progetto strategico

L’operazione è stata sostenuta da un articolato sistema di advisor finanziari e legali e consentirà di mettere a sistema competenze e risorse delle aziende coinvolte, con ricadute attese già nel breve periodo. Con queste acquisizioni, il Gruppo Star raggiunge dimensioni rilevanti: circa 160 milioni di euro di ricavi annui e un organico di 1.400 dipendenti.

Numeri che confermano l’ambizione di giocare un ruolo da protagonista nel futuro della mobilità italiana, puntando su qualità del servizio e presenza capillare sui territori. E proprio da realtà come Baranzelli, profondamente legate al tessuto locale, passa una parte importante di questa strategia: coniugare tradizione e innovazione per affrontare le sfide di un settore in rapida evoluzione.

Foto dal sito di Baranzelli Natur

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