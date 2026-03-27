Romagnano: si presenta sotto casa della ex con una catena nascosta, 41enne arrestato

Romagnano: si presenta sotto casa della ex con una catena nascosta, arrestato un 41enne. L’uomo (denunciato di recente) ha anche opposto resistenza ai carabinieri.

Romagnano: si presenta sotto casa della ex con una catena nascosta, arrestato un 41enne

Intervento dei carabinieri nelle prime ore di ieri, giovedì 26 marzo, a Romagnano. Qui un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – già denunciato poche settimane prima per episodi analoghi ai danni della stessa donna – si è presentato nel cuore della notte sotto l’abitazione dell’ex compagna. La vittima, spaventata dalla situazione, ha immediatamente chiesto aiuto contattando il numero di emergenza 112.

LEGGI ANCHE: Stalker di Prato Sesia patteggia pena di un anno

La reazione alla vista dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione carabinieri di Romagnano Sesia, che hanno individuato il 41enne ancora nei pressi dell’abitazione. L’uomo, in evidente stato di alterazione presumibilmente legato all’abuso di alcol, ha reagito in modo aggressivo durante le operazioni di identificazione, arrivando a opporsi attivamente e a insultare i militari.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto addosso all’uomo una catena in ferro, che è stata immediatamente sequestrata.

L’uomo finisce in carcere a Novara

Al termine dell’intervento, il 41enne è stato arrestato e accompagnato in caserma per le formalità di rito. Successivamente è stato trasferito alla casa circondariale di Novara, dove si trova ora a disposizione della Procura della Repubblica di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook