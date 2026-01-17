Romagnano ricorda il professor Verzeroli, storico dirigente scolastico. L’insegnante è deceduto a 68 anni a Novara, la sua città d’origine.

Romagnano ricorda il professor Verzeroli, storico dirigente scolastico

È mancato a Novara, all’età di 68 anni, il professor Mauro Verzeroli, la cui carriera lavorativa si è svolta principalmente nel capoluogo e in provincia, ma a Romagnano ha guidato dalla metà degli anni ‘80 l’allora circolo didattico (ora Istituto comprensivo). Era stato uno dei direttori più giovani d’Italia e il suo segno nella guida delle scuole locali è ancora ben vivo in chi l’ha conosciuto e ha lavorato con lui.

«Era un uomo dal carattere d’oro, il miglior direttore didattico che abbia mai avuto – afferma Patrizia Brugo, che è stata per molti anni segretaria dell’istituto -. Era arrivato a Romagnano giovanissimo, a 29 anni, come prima nomina ma, nonostante ciò, era già pronto a guidare la scuola».

Un uomo che sapeva sciogliere ogni tensione

Nel 1996 ha avuto l’opportunità di spostarsi nella sua Novara, ma finché è stato a Romagnano è regnata la calma, la pace, la collaborazione, «perché lui sapeva mettere fine a qualunque discussione senza arrabbiarsi e non diceva mai una parola di troppo. Non ci capacitavamo di come potesse essere così sereno di fronte a qualunque sfida, così come non ci capacitiamo di come abbia potuto andarsene così velocemente, anche se sapevamo che era malato. Era anche un uomo dai molteplici interessi ma, nonostante i numerosi impegni che aveva al di fuori della scuola, non se ne vantava mai e non è mai venuto meno al proprio dovere nell’istituto scolastico».

«Ho conosciuto il professor Verzeroli nei primi anni del 2000, quando insegnavo all’Istituto Carlo Alberto di Novara, dove sua moglie era insegnante di filosofia – ricorda Roberto Barusco, insegnante del liceo artistico “Casorati” di Romagnano -. Avendo avuto a che fare con diversi dirigenti, ricordo lui come un dirigente presente, ma mai opprimente. La calma che dimostrava nelle situazioni difficili era disarmante e spiazzava chi cercava di controbattergli, spiegando le sue ragioni. Sapeva dimostrarsi comprensivo senza lasciarsi mai sopraffare».

Presidente dei maestri cattolici

Mauro Verzeroli è stato per diversi anni presidente dell’associazione dei maestri cattolici, del sindacato scuola Cisl e del Cifis, il centro per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ed è conosciuto anche come autore di libri di pedagogia e didattica, di cui era profondo studioso, testi che ancora oggi si trovano sul mercato editoriale.

Negli ultimi anni è stato preside del liceo delle scienze umane Bellini di Novara e ha concluso la sua carriera nel 2019 alla guida del liceo scientifico Antonelli. Colpito da diverso tempo di un male inesorabile, la sua salute è però peggiorata rapidamente negli ultimi tempi. Il funerale è stato officiato l’altra settimana, a Novara.

