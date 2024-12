Romagnano, trovato il medico in sostituzione del dottor Gabriele Sganzetta. Si tratta della dottoressa Anna Galatà, che ha ricevuto un incarico temporaneo.

Allarme per ora rientrato a Romagnano e dintorni, dove circa 1500 persone rischiavano di restare senza il medico di base a inizio gennaio, quando il dottor Gabriele Sganzetta andrà in pensione. L’Asl Vercelli dovrebbe formalizzare nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, l’incarico alla dottoressa Anna Galatà come sua sostituta.

Sarà comunque un incarico temporaneo, per cui il problema si ripresenterà in un secondo momento. Ma per intanto è scongiurata l’ipotesi di dover ricorrere agli ambulatori distrettuali.

Medico in arrivo dall’Asl Novara

La giovane dottoressa Galatà arriva dall’Asl Novara: qualche mese fa era stata chiamata a sostituire un altro medico andato in pensione, e sta esercitando l’attività negli ambulatori dei comuni di Biandrate, Carpignano Sesia e Sillavengo.

