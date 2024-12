Mancano i medici, aprono nuovi ambulatori distrettuali a Varallo e a Pray. Tra Valsesia e Valsessera sono ora ben dodici i centri gestiti a rotazione da guardie mediche.

Mancano i medici, aprono nuovi ambulatori distrettuali a Varallo e a Pray

L’Asl Vercelli costretta acora una volta a tamponare la mancanza di medici con l’apertura di nuovi ambulatori distrettuali gestiti dai medici di continuità assistenziale (vale a dire le guardie mediche), che si alternano per garantire l’orario di apertura. I nuovi centri per la medicina di base aprono a Varallo nella Casa della salute e a Pray in ambulatorio.

Come è noto, a Varallo il problema si è creato perché a gennaio la dottoressa Lidia Carminati, in città da pochi mesi, lascerà l’incarico. Mentre in Valsessera si apre una vera voragine con il pensionamento del dottor Francesco Postorino e la fine dell’incarico della dottoressa Giulia Detratti. Una situazione che aveva anche richiamato l’attenzione delle telecamere di Rai 3.

Quella che fino a un paio di anni fa sembrava una soluzione di ripiego adottata in via eccezionale sta quindi diventando ormai la regola: con queste ultime due aperture, sono infatti ben dodici gli ambulatori distrettuali aperti tra Valsesia e Valsessera. In particolare, questi centri sono attivi a Borgosesia, Quarona, Varallo, Serravalle, Grignasco, Pray, Coggiola, Gattinara, Prato Sesia, Romagnano, Lenta e Lozzolo.

Come fare per accedere al servizio

Da ricordare che per visite ambulatoriali l’accesso è solo su appuntamento telefonando al numero: 366 9357 217, attivo dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì. Nei giorni festivi e prefestivi occorre invece chiamare il numero 16117. Occorre armasi di pazienza, perché non è facile trovare il numero libero negli orari di servizio.

Solo per prescrizione di farmaci in terapia cronica, si può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica mg@aslvc.piemonte.it indicando: nome farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare.

