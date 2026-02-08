Il rugby locale ricorda il “gigante buono” morto a 49 anni. La scomparsa di Alberto Gattone ha colpito soprattutto Borgomanero e Gattico.

“Un gigante gentile”. È così che Massimo Ambrosini, presidente della società sportiva Gattico Rugby, ricorda Alberto Gattone, scomparso drammaticamente a causa della malattia.

Classe 1976, originario di Gattico-Veruno, Alberto viveva da tempo a Borgomanero. A soli 49 anni lascia i genitori Anna e Gian Carlo, i fratelli Mauro e Claudia, i nipoti Gabriele e Lorenzo, la compagna Lucy, lo zio Gian Luigi e la cugina Caterina.

In tanti hanno voluto esserci per l’ultimo saluto, celebrato il 29 gennaio nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero. Diplomato geometra, lavorava nella ditta di famiglia insieme al padre, occupandosi della consegna di bevande a domicilio. Lo riporta il Corriere di Novara.

Il legame con la squadra

Nel Gattico Rugby Alberto aveva trovato una vera e propria seconda famiglia. Non scendeva in campo da qualche anno, ma il legame con i compagni di squadra non si era mai spezzato.

«Un ragazzo d’oro – racconta Ambrosini – credo di non aver mai conosciuto una persona con una gentilezza innata come la sua. Aveva un approccio mite, eppure giocava con una grinta assoluta. Amava la musica, le motociclette e la cultura. Un aspetto da vichingo, un’anima profondamente docile». L’ultima partita ufficiale risale al 2020, ma per Alberto il rugby non era solo sport: era un sistema di valori, un modo di stare al mondo.

Il ricordo dell’ex allenatore

A ricordarlo anche Carlo Dabusti, suo ex allenatore al Gattico Rugby. «Ci metteva l’anima e il cuore. Aveva partecipato anche a una partita in ricordo di un altro nostro rugbista, Massimiliano Cairo, di Prato Sesia, detto Jack, scomparso in giovane età. Non scorderemo mai la bellezza della tua persona, Gatto».

