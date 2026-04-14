Scontro fra tre auto sulla statale del lago d’Orta: tre feriti, traffico in tilt. Si è trattato di un tamponamento, strada chiusa durante le operazioni di soccorso.

Scontro fra tre auto sulla statale del lago d’Orta: tre feriti, traffico in tilt

Incidente l’altro pomeriggio lungo la strada statale 229 del lago d’Orta, nei pressi dell’uscita di Borgomanero dell’autostrada A26. Intorno alle 16.30, tre vetture sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento a catena.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Punto, una Toyota Yaris e una Skoda Octavia si sono scontrate, dando origine a una carambola che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

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L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno assistito tre persone: due feriti sono stati classificati in codice giallo, mentre un terzo ha riportato conseguenze meno serie. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri per i rilievi del caso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la circolazione è stata inizialmente interrotta in entrambe le direzioni, per poi tornare lentamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Foto d’archivio

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