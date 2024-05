Sette nuovi nati in appena 12 ore: a Borgomanero festa in reparto. Sono venuti alla luce cinque femminucce e due maschietti.

Sette nuovi nati in appena 12 ore: a Borgomanero festa in reparto

Gran lavoro nella giornata di venerdì 26 aprile al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. In circa dodici ore sono infatti venuti al mondo ben sette nuovi nati. Si tratta di cinque femminucce e di due maschietti. Un fatto che la direzione sanitaria non reputa proprio eccezionale, ma certamente insolito.

Al “Santissima Trinità” al momento sono state registrate in questo 2024 già 265 nascite. Un dato in linea con il 2023 se si pensa che il totale è stato di 790.

LEGGI ANCHE: Sei nuovi nati in una sola notte all’ospedale di Biella

I dati di Borgosesia

All’ospedale “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia invece la media annuale è di poco più di 200 nascite all’anno, un dato che si sta stabilzzando. Più precisamente, nel 2023 si erano avuti 203 parti, esattamente come nel 2022.

Per fare qualche confronto, nel 2020 i nuovi nati erano stati 267, contro i 226 che erano stati fatti segnare nel 2019, numeri ben lontani dalle 600 nascite risalenti al 2012, vero anno di grazia per l’ospedale di Borgosesia.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook