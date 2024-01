Lo scorso anno nati 203 bambini all’ospedale di Borgosesia. Andamento in linea con il 2022, ma è lontano il record del 2012 con 600 parti.

Sono stati 203 i nati nel 2023 nell’ospedale di Borgosesia, esattamente come era avvenuto nel 2022. Le nascite del “Santi Pietro e Paolo” rimangono dunque stabili, ma sono lontani i numeri d’oro fatti segnare ormai una decina di anni fa. Per fare qualche confronto, nel 2020 i nuovi nati erano stati 267, contro i 226 che erano stati fatti segnare nel 2019, numeri ben lontani dalle 600 nascite risalenti al 2012, vero anno di grazia per l’ospedale di Borgosesia.

I reparti di ostetricia e ginecologia di Vercelli e Borgosesia da alcuni mesi sono stati uniti e diretti dal dottor Enrico Negrone, già responsabile a Borgosesia.

Una garanzia per tenere aperto il reparto

Come è noto, il numero di nuovi nati è fondamentale per assicurare un reparto di ostetricia, soprattutto nel momenti in cui si parla di un ospedale che serve un territorio più periferico e che non rappresenta il polo numero uno di un’Azienda sanitaria. In realtà, va anche detto che dopo gli allarmi che si erano sollevati una decina di anni fa, quando la Regione aveva posto un tetto minimo di almeno mille parti all’anno per poter mantenere attivo un reparto maternità, la situazione si è decisamente calmata.

Il primo nato è stato Edoardo

A Borgosesia l’annata 2024 è stata inaugurata il 4 gennaio con il primo nato, Edoardo Valente. E’ il primogenito di mamma Alessia Aloise, 33 anni, dipendente della Gessi di Serravalle. Mentre papà Carlo, lavora alla Vitale Barberis Canonico di Valdilana. I genitori sono di origine calabrese.

La coppia cinque anni fa è arrivata a Borgosesia, dove hanno iniziato a lavorare e dove due anni fa si sono sposati.