Stagione record per il volley Romagnano: 26 gare e 26 vittorie. La formazione promossa in serie C con 20 punti di distacco sulla seconda.

Fa 26 su 26 l’ErreEsse Pavic di Simone Adami che anche nell’ultima trasferta di domenica scorsa ha vinto 1-3 contro i torinesi del Reba Volley, mettendo il punto esclamativo alla stagione chiudendo imbattuti a punteggio pieno con 78 punti. E ora si guada al prossimo campionato in serie C.

Questi i numeri di una stagione pressoché perfetta: 26 vittorie su 26, 78 punti su 78 disponibili, 20 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, e solo 8 set persi nel corso della stagione (5 in casa e 3 in trasferta) eguagliando così un record che ben poche formazioni hanno raggiunto negli anni scorsi e scrivendo un importante capitolo nella storia pallavolistica della Pavic.

Il presidente: un grande team

Questo il commento di un contento e soddisfatto presidente Cesare Sganzetta. «Sicuramente verremo ricordati per quanto di buono è stato fatto dalla D maschile in questa stagione sportiva 2024-25 da parte di un gruppo che eravamo certi potesse esprimere questa forza da un punto di visto tecnico e di esperienza. La nota positiva, e di cui sono molto felice, è come questi ragazzi abbiano lavorato con intensità, si sia creato degli obiettivi propri abbastanza stimolanti per giustificare un lavoro in palestra di un certo tipo. Ma soprattutto l’unità del gruppo e la capacità di inserire durante allenamenti o partite atleti più giovani».

Il programma per il futuro è quello di dare continuità a questo gruppo, portare avanti il progetto dei giovani con i tecnici Ariatta e Roix che stanno dando frutti sia qualitativi che numerici. Non ultimo devo ricordare e ringraziare Simone Adami per il lavoro svolto dando continuità portando in senso trasversale tutta la sua esperienza su tutto il settore».

Il prossimo anno in serie C

«Stiamo predisponendo un organico per affrontare la serie C composto dal gruppo uscente e integrato da persone che abbiano desiderio di calarsi nella nostra realtà, di far parte di un gruppo di qualità, con la stessa umiltà e dedizione dei ragazzi che hanno dominato questa serie D. Un ringraziamento sicuramente al main sponsor ErreEsse Valves e tutti gli altri, partendo dagli storici Ponti e Cavanna e tutti quelli nuovi che si sono avvicinati, che hanno supportato la squadra e il movimento Pavic».

«Un grazie alla società, ai dirigenti Gianluca Rotta e Marco Broglia Patron, sempre al fianco dei ragazzi. Un ringraziamento e un plauso a coach Simone Adami per aver orchestrato in maniera eccelsa questa formazione portandola alla vittoria del campionato centrando l’obiettivo della promozione in serie C e riuscendo nell’impresa dell’imbattibilità e del punteggio pieno. Per ultimo ovviamente un grande applauso a tutti i ragazzi a disposizione e che sono scesi in campo contribuendo alla riuscita di questo storico traguardo».

