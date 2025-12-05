AttualitàNovarese
SuperEnalotto: centrato a Gozzano un “5” da oltre 42mila euro
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato azzeccato il 22 maggio.
SuperEnalotto: centrato a Gozzano un “5” da oltre 42mila euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato azzeccato il 22 maggio.
SuperEnalotto: centrato a Gozzano un “5” da oltre 42mila euro
Colpo di fortuna a Gozzano nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Come riferito da Agipronews, giovedì 4 dicembre è stato centrato un “5” da 42.840 euro. La giocata vincente è stata registrata all’edicola Michela, in via Dante 72.
LEGGI ANCHE: SuperEnalotto: vinti 45mila euro a Borgosesia
Si tratta di una delle vincite più alte registrate nelle ultime settimane in Piemonte, anche se il sogno del “6” resta ancora lontano. L’ultimo è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda, nel Bresciano, regalando a un fortunato giocatore 35,4 milioni di euro.
Nel frattempo il jackpot continua a crescere: per l’estrazione di venerdì 5 dicembre il montepremi sale a 87,1 milioni di euro, cifra che alimenta l’attesa degli appassionati in tutta Italia. Lo riporta il Corriere di Novara.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook