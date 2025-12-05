Seguici su

SuperEnalotto: centrato a Gozzano un “5” da oltre 42mila euro

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato azzeccato il 22 maggio.

Colpo di fortuna a Gozzano nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Come riferito da Agipronews, giovedì 4 dicembre è stato centrato un “5” da 42.840 euro. La giocata vincente è stata registrata all’edicola Michela, in via Dante 72.
Si tratta di una delle vincite più alte registrate nelle ultime settimane in Piemonte, anche se il sogno del “6” resta ancora lontano. L’ultimo è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda, nel Bresciano, regalando a un fortunato giocatore 35,4 milioni di euro.

Nel frattempo il jackpot continua a crescere: per l’estrazione di venerdì 5 dicembre il montepremi sale a 87,1 milioni di euro, cifra che alimenta l’attesa degli appassionati in tutta Italia. Lo riporta il Corriere di Novara.

