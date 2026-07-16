Tamponamento sulla statale del lago d’Orta, automobilista ferito gravemente

Un grave incidente stradale nella mattinata di ieri, lunedì 13 luglio, intorno alle 9 lungo la strada statale 229 del lago d’Orta. Tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento e il conducente del veicolo centrale è rimasto gravemente ferito.

Per liberare l’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo l’impatto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della centrale di Novara, che hanno operato insieme al personale del 118. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari e trasportato in ospedale.

Il bilancio dello scontro

L’incidente ha coinvolto complessivamente tre vetture. Oltre all’automobilista estratto dalle lamiere, gli occupanti degli altri due mezzi hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati assistiti sul posto.

Le cause che hanno portato al tamponamento sono in fase di accertamento. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

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Strada in sicurezza dopo l’intervento

Conclusa la fase di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata, così da eliminare ogni possibile situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

Le operazioni hanno richiesto tempo e hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale 229, fino al completamento dei rilievi e delle attività necessarie per ripristinare le normali condizioni di sicurezza. Lo riporta il Corriere di Novara.

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