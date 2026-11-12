Borgomanero, entra alle Poste con un fucile ma rinuncia alla rapina: arrestato

Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 11 novembre all’ufficio postale di viale don Minzoni, a Borgomanero. Un uomo, vestito completamente di nero e con il volto nascosto da un casco integrale, è entrato nei locali con quello che è stato descritto come un fucile. Il suo obiettivo era mettere a segno una rapina, ma il tentativo si è concluso senza che riuscisse a impossessarsi del denaro.

L’episodio si è verificato intorno alle 8.30, quando l’ufficio aveva appena iniziato la propria attività. Il malvivente aveva raggiunto la zona in sella a uno scooter, utilizzato successivamente anche per allontanarsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe minacciato il personale presente con l’arma, facendo vivere momenti di forte tensione alle persone che si trovavano all’interno.

La rapina fallisce e il malvivente fugge senza bottino

La situazione ha però preso una piega inattesa. Dopo aver fatto allontanare le persone presenti, l’uomo avrebbe improvvisamente rinunciato al proprio proposito, uscendo dall’ufficio senza riuscire a portare via nulla. Una fuga precipitosa che ha concluso il tentativo di rapina, lasciando dietro di sé lo spavento di chi aveva assistito alla scena.

Il responsabile si è quindi allontanato a bordo dello scooter con cui era arrivato. Fortunatamente, stando alle informazioni emerse, nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La rapina non ha provocato conseguenze fisiche alle persone presenti, anche se l’ingresso di un individuo armato in un ufficio pubblico ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

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Le telecamere aiutano i carabinieri: arrestato un 49enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per identificare l’autore del tentativo di rapina. Un contributo importante alle indagini è arrivato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, utilizzate per ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Gli investigatori sono riusciti a risalire rapidamente al sospettato, individuandolo dopo la fuga dall’ufficio postale.

Gli sviluppi successivi hanno portato all’arresto di un uomo di 49 anni, accompagnato in caserma per gli accertamenti. Resta da chiarire nel dettaglio che cosa lo abbia spinto ad abbandonare il colpo dopo essere entrato armato nell’edificio. Un tentativo di rapina finito senza alcun bottino, ma che ha provocato attimi di grande apprensione nel cuore di Borgomanero.

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