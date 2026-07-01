Traversagna, un mese di cantieri: senso unico alternato tra Boca e Grignasco

Senso unico alternato sulla Traversagna da oggi, mercoledì 1 luglio, fino a venerdì 31 luglio. Lo prevede un’ordinanza della Provincia di Novara per consentire lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 32 Boca-Grignasco, su tratti saltuari nei territori di Grignasco, Prato Sesia e Boca.

Il provvedimento è stato adottato dopo la richiesta della ditta Il provvedimento è stato adottato dopo la richiesta della ditta Dipietrantonio, che staeseguendo una serie di interventi di manutenzione. Per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, il traffico sarà regolato a senso unico alternato mediante impianto semaforico o con movieri, con posa della segnaletica di cantiere.

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Viabilità modificata giorno e notte

La limitazione resterà in vigore per l’intero periodo indicato, 24 ore su 24. Non si tratta quindi di una chiusura completa, ma di una regolamentazione della circolazione nei punti interessati dai lavori. Gli automobilisti dovranno mettere in conto possibili rallentamenti, soprattutto negli orari di maggiore passaggio.

In particolare, l’ordinanza prevede:

senso unico alternato dal 1 al 31 luglio 2026;

regolazione con semaforo o movieri;

interventi su tratti saltuari della strada provinciale 32;

provvedimento valido 24 ore su 24;

aree interessate nei comuni di Grignasco, Prato Sesia e Boca.

Un collegamento molto utilizzato

La Traversagna è un collegamento importante tra la Valsesia e il Novarese. Proprio per questo ogni intervento sulla strada provinciale 32 viene seguito con attenzione da chi la percorre quotidianamente per motivi di lavoro, studio o spostamenti verso i paesi della zona.

Non è la prima volta che questo tratto viene interessato da cantieri e modifiche alla viabilità. Già in passato la strada era stata al centro di interventi di manutenzione e messa in sicurezza, con disagi per gli automobilisti, in particolare nella zona del ponticello non lontano dal santuario del santissimo Crocifisso e lungo i tratti più delicati del percorso.

Attenzione alla segnaletica

L’invito agli utenti della strada è quello di prestare particolare attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni del personale presente sul posto. Il senso unico alternato potrà infatti riguardare punti diversi della provinciale, in base all’avanzamento dei lavori.

La finalità del provvedimento è consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, riducendo i rischi sia per gli operai impegnati nel cantiere sia per gli automobilisti in transito. Per chi percorre la Traversagna, luglio sarà quindi un mese da affrontare con qualche minuto di pazienza in più.

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