Ubriaco ruba un’auto, provoca un incidente e minaccia i soccorritori. Dopo aver sottratto una Fiat Panda, l’uomo si è immesso a tutta velocità sulla statale 142 diretto a Borgomanero.

Ubriaco ruba un’auto, provoca un incidente e minaccia i soccorritori

Ha rubato una vettura, ma percorsi pochi chilometri ha provocato un incidente. È accaduto nei giorni scorsi non lontano da Borgomanero, lungo la strada provinciale 142. Come riporta il Corriere di Novara, un uomo di 51 anni di nazionalità italiana residente in un paese del Cusio si è appropriato ad Arona di una Fiat Panda e a tutta velocità si è immesso sulla statale 142 diretto verso Borgomanero.

Giunto all’altezza della grande rotatoria al confine con il xomune di Gattico-Veruno, ha perso il controllo dell’utilitaria scontrandosi con una Jeep Avenger guidata da una donna che stava transitando nella rotonda. In seguito all’urto, violentissimo, entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Borgomanero per i rilievi del caso e per regolare il traffico a quell’ora particolarmente intenso. Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno appurato che la Panda era stata rubata poco prima ad Arona e il guidatore sarebbe stato trovato positivo all’alcool e agli stupefacenti.

È intervenuta anche un’ambulanza per prestare le cure agli occupanti delle autovetture coinvolte nell’incidente che per fortuna avrebbero riportato ferite non gravi. Alla vista dei soccorritori l’uomo li ha minacciati con una pistola ad impulsi elettrici.

Foto Panizza per il Corriere di Novara

