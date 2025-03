Cagnolina investita da un’auto pirata a Quarona. La vettura non si è fermata e l’animaletto è morto a seguito dell’urto.

Cagnolina investita da un’auto pirata a Quarona

Un’auto travolge la cagnolina, la uccide ma non si ferma. E’ successo all’inizio della settimana a Quarona. A raccontarlo sui social è la padrona: «Come si può uccidere seppur “per tragica fatalità” e fregarsene altamente della persona a terra che piange la morte della sua cagnolina?» sui chiede la donna. A investire il povero animale sarebbe stata un’auto di grossa cilindrata di colore bianco in via Lanzio (nella foto). Questo almeno secondo la testimonianza della donna.

La cagnolina era fuori a spasso con la sua padrona quando sarebbe stata investita dalla vettura in transito e la donna si è ritrovata l’animale riverso a terra. Intanto però l’auto si allontanava senza fermarsi neppure per chiedere scusa, o sincerarsi su cosa fosse successo. E soprattutto a prestare aiuto.

Solidarietà dagli utenti social

Sui social il post della donna ha avuto davvero tanti commenti. «Non ci posso credere. Neanche fermarsi. E’ un crudele ammazzare un animale». E ancora si legge: «Comportamento ingiustificabile, quanto l’animo umano può essere malvagio. Tanto dolore per una povera creatura». C’è chi consiglia anche di presentare denuncia per cercare di risalire all’autore del gesto. Magari qualche telecamera in zona potrebbe aver rilevato la targa della vettura.

