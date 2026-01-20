Uccisa dal male a 16 anni: il giorno del dolore a Fara. Oggi l’addio a Diana Kolodiy. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Si celebrano oggi pomeriggio, martedì 20 gennaio alle 14.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Fara Novarese, i funerali di Diana Kolodiy, ragazza di 16 anni scomparsa nei giorni scorsi a causa di una patologia oncologica fulminante. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata troppo presto.

I primi sintomi si erano manifestati pochissimo tempo fa, intorno a Capodanno, con un forte mal di testa che aveva reso necessario il ricovero in pronto soccorso. Gli accertamenti avevano portato a una diagnosi drammatica: un tumore particolarmente aggressivo. Nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico è peggiorato rapidamente fino all’esito più tragico.

Liciale impegnata nelle parrocchie

Diana viveva a Fara Novarese con la famiglia e frequentava il liceo scientifico del convitto Carlo Alberto di Novara. Viene ricordata come una ragazza solare, piena di energia, con tanti amici e un forte impegno nel volontariato: era infatti una delle animatrici della parrocchia e dell’Upm Bassa Sesia, un punto di riferimento per molti ragazzi.

Un gesto di grande generosità accompagna il suo ricordo: la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi, permettendo così a Diana di continuare a vivere, in qualche modo, attraverso altre persone.

Tanti messaggi dalla comunità

Ieri sera, lunedì 19 gennaio, si è tenuta la veglia di preghiera. Dopo la funzione funebre di oggi, la salma proseguirà verso il tempio crematorio. Diana lascia la mamma Tatiana, il papà Igor, il fratello Alex, oltre a nonni, zii, cugini e numerosi amici. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Tra questi anche quello del Comune di Briona.

«Una notizia che ci lascia senza parole e con il cuore pesante – ha scritto il sindaco –. Come animatrice dell’UPM Bassa Sesia, Diana ha dedicato tempo ed energie ai ragazzi delle nostre comunità. In momenti come questo non esistono confini comunali: il lutto di Fara Novarese è anche il nostro».

La piangono i ragazzi dell’oratorio di Fara Novarese, i compagni di scuola e un’intera comunità che oggi si ferma per accompagnarla nell’ultimo viaggio.

