Un 27enne di Prato Sesia campione di streetboard. Cristian Coda Zabetta si è qualificato per i mondiali che si terranno il 17 agosto a Eindhoven.

Un 27enne di Prato Sesia campione di streetboard

Un 27enne di Prato Sesia, Cristian Coda Zabetta, è campione di streetboard e andrà ai mondiali. Si tratta di una versione del più famoso skateboard, che pratica dal 2011, quando era ancora un ragazzino. Con questa disci0plina ha vinto nei mesi scorsi un contest a Copenaghen, qualificandosi per i prossimi mondiali che si svolgeranno il 17 agosto a Eindhoven, nei Paesi Bassi.

Lo streetboard è una specialità sportiva che si svolge su una tavola divisa in due parti, con i piedi imperniati, compiendo movimenti sinuosi.

L’esperienza in Danimarca

«Ho partecipato alla competizione di Conpenaghen un po’ per visitare la Danimarca, dove non ero mai stato nonostante per partecipare alle gare abbia girato quasi tutta l’Europa. E un po’ dietro la spinta di mia mamma Monica, che mi ha sempre sostenuto negli sport e in particolare in questo», afferma l’atleta, che professionalmente è contitolare del Bar Karon.

Sportivo da sempre

«Da giovane giocavo a calcio ma poi, con alcuni amici, ci siamo appassionati a questo sport, frequentando gli skatepark esistenti in giro per l’Italia finché non siamo riusciti a far costruire dal Comune di Romagnano la struttura accanto al palazzetto dello sport, ora purtroppo non più esistente» racconta Cristian.

«Nel 2013 partecipai ai miei primi mondiali in Germania, classificandomi undicesimo. Poi ho partecipato a qualche campionato europeo e altre competizioni. Con gli anni, la nostra compagnia è andata via via sfoltendosi e anch’io, rimasto solo e senza motivazione, avevo un po’ abbandonato lo streetboard».

«Poi sono andato ai mondiali di Eindhoven, più per incontrare gli amici stranieri con cui avevo fatto amicizia negli anni che per altro. Quando mi sono qualificato per la finale con il quarto posto, concludendo in sesta posizione, ho capito che avevo ancora del potenziale, così ho ricominciato ad allenarmi regolarmente, quando ho un giorno libero nella settimana».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook