Un “clic” per sostenere il progetto dedicato alle opere dell’Antonelli. Un’iniziativa del Museo di Romagnano con Reale Mutua. Obiettivo: mostrare le opere dell’architetto in tre dimensioni.

Basta un voto online per sostenere la candidatura di un progetto culturale partito dal Museo storico etnografico Bassa Valsesia, che ha sede a Villa Caccia di Romagnano. Per finanziare questa idea dedicata ad Alessandro Antonelli e sostenuta dall’agenzia di Borgosesia della Reale Mutua, il Museo partecipa a un contest dove vince chi ottiene il maggiore gradimento (e il maggiore numero di voti) sull’apposita piattaforma.

Per informazioni sul concorso di Reale Foundation “Together 4 a Better World” e per votare, cliccate QUI.

Perchè sia valido, ricordate di confermare il vostro voto cliccando sul link che riceverete via mail. C’è tempo fino al 23 ottobre per votare. L’obiettivo è conquistare una delle prime tre posizioni.

Il progetto del Museo

Una mostra al Museo storico etnografico di villa Caccia su Alessandro Antonelli, con tanto di installazioni fisse e multimediali per facilitare la comprensione dei suoi avveniristici e arditi progetti. “Antonelli Experience” è il progetto che vuole puntare l’attenzione sulla vita e l’opera dell’architetto, sottolineandone il genio creativo attraverso l’allestimento di una mostra nelle sale del Mev.

E tale iniziativa è stata appunto inserita nel contest “Together 4 a Better World”, lanciato da Reale Foundation del noto gruppo assicurativo e bancario. Del contest fanno parte diversi progetti: sarà premiato quello che riceverà il maggiore gradimento della community del web e “Antonelli Experience” fa parte di questa lista.

Chi intende sostenere “Antonelli Experience” può esprimere la preferenza dal proprio computer o smartphone andando a questo LINK.

Si potrà poi condividere l’esperienza con gli amici. E’ possibile sostenere il progetto anche attraverso i social, seguendo le pagine facebook e instagram di Reale Foundation, dando il pollice alzato.

