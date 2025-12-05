Varco nella rete della A26 a Carpignano: scoperto punto di spaccio. Due uomini sorpresi vicino alla recinzione autostradale: sequestrati 135 grammi di droga e 3.740 euro in contanti.

Altro successo della polizia di Stato nella lotta volta a garantire la sicurezza della circolazione sulle arterie autostradali. Nei giorni scorsi il personale della Polstrada di Novara, transitando sull’autostrada A26 in corrispondenza del Comune di Carpignano Sesia, ha notato dei movimenti sospetti di alcune persone in prossimità della recinzione autostradale. Una recizione risultata recisa, oltre la quale c’è un’area boschiva.

Alla vista degli agenti di polizia, le persone presenti hanno tentato di allontanarsi. E in particolare due uomini, hanno gettato alcuni involucri, poi recuperati dagli operatori, rivelatesi poi contenere sostanze stupefacenti.

Spacciatori inseguiti e fermati

I due soggetti sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti nell’area boschiva, utilizzata per svolgere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, sparso sul terreno vi erano confezioni di dosi aperte e consumate, e carta stagnola utilizzata per l’assunzione.

Sui due fermati sono stati rinvenuti e sequestrati 135 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo e di materiale per il confezionamento delle dosi nonché di 3740 euro in contanti. I due uomini sono stati tratti in arresto e accompagnati alla casa circondariale di Novara. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento di arresto, disponendo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto d’archivio

