Il Venerdì Santo di Romagnano farà rivivere il Cenacolo di Leonardo

Quest’anno il Venerdì Santo di Romagnano non andrà in scena in paese: l’edizione si è infatti svolta lo scorso anno. Ma la storica sacra rappresentazione non si ferma e, anzi, varca i confini regionali per un appuntamento di grande suggestione. Il comitato romagnanese è stato infatti invitato a Civate, in provincia di Lecco, per partecipare a una rievocazione ispirata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

Secondo studi recenti, presentati in un convegno scientifico, il maestro vinciano avrebbe tratto ispirazione per il celebre Cenacolo di Santa Maria delle Grazie da una sala di un antico monastero di Civate, oggi sede di una casa di riposo. Proprio in quel luogo gli amministratori lombardi hanno deciso di ricreare la scena dell’Ultima Cena, affidandone la rappresentazione al gruppo di Romagnano.

L’evento il sabato prima della Domenica delle Palme

«Siamo stati contattati dopo che hanno visto alcuni filmati della nostra sacra rappresentazione – spiega Paolo Arienta, presidente del Comitato Pro Venerdì Santo – ed è stato per noi motivo di grande orgoglio. Essere conosciuti e apprezzati anche fuori dal nostro territorio è una soddisfazione importante».

Nei mesi scorsi una delegazione del comitato ha già effettuato un sopralluogo a Civate, ponendo le basi per l’evento in programma il 28 marzo, sabato precedente la Domenica delle Palme.

Saranno rappresentati due quadri

Per definire l’iniziativa sono stati avviati contatti con l’amministrazione comunale, con la direzione dell’istituto che ospita il monastero e con i professionisti che hanno seguito gli studi storici. La rappresentazione sarà articolata in due momenti distinti: l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la cena vera e propria. «Quest’ultima – precisa Arienta – sarà in parte diversa dal nostro copione abituale: organizzeremo la disposizione degli attori seguendo fedelmente lo schema disegnato da Leonardo».

Cambieranno anche i costumi. Se negli anni passati il gruppo aveva scelto abiti dai colori più sobri e storicamente coerenti con l’epoca del Messia, per l’occasione si tornerà a tonalità e tessuti ispirati al gusto rinascimentale. «Leonardo si rifà a un cliché più classico – aggiunge Arienta – e noi stiamo selezionando nuove stoffe per rendere al meglio i colori leonardeschi».

A Civate sarà presente la maggior parte degli attori del Venerdì Santo romagnanese, anche se con ruoli diversi da quelli consueti. L’idea è quella di coinvolgere tutti, compatibilmente con gli impegni personali, per vivere insieme un’esperienza inedita.

