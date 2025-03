A Romagnano centrato un “cinque” al SuperEnaLotto. La schedina vincente è stata acquistata al Gran Bar in piazza Libertà.

La fortuna ha fatto tappa a Romagnano, dove un ignoto giocatore ha vinto più di 20mila euro con il SuperEnaLotto. La schedina è stata acquistata al Gran Bar, noto locale che si affaccia sulla centralissima piazza Libertà.

Più precisamente, il giocatore ha centrato un “5”, che gli ha permesso di garantirsi la bella sommetta di 20.377,37 euro all’estrazione dell’8 marzo.

Un altro “5” in Piemonte

Analogo colpo fortunato con questa estrazione in Piemonte è stato messo a segno a Carmagnola, in provincia di Torino, con una schedina acquistata alla tabaccheria Guido Pacini.

Da ricordare che l’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedi 11 marzo è di 84,2 milioni di euro.

