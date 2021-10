Cassa integrazione in deroga rifinanziata per il settore tessile.

Il rifinanziamento del fondo ecobonus con 100 milioni di euro per il 2021 per l’acquisto di veicoli a bassa emissione, assieme alla proroga di 9 settimane della cassa integrazione salariale in deroga legata all’emergenza Covid, per i lavoratori del comparto delle imprese tessili, dimostrano l’attenzione del Mise e del Governo nel sostenere le nostre industrie strategiche, soprattutto quei settori che hanno sofferto più di altri le conseguenze della crisi sanitaria”. Lo dichiara il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito delle misure inserite nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Dopo aver ascoltato le istanze e le richieste di entrambe le categorie, convocate nei rispettivi tavoli di lavoro, abbiamo concentrano il nostro impegno nel conseguire obiettivi che adesso diventano operativi”