Elezioni Balmuccia: sono stati raggiunti il quorum e i voti validi necessari per l’elezione del sindaco.

Elezioni Balmuccia, il quorum

Moreno Uffredi è ancora sindaco di Balmuccia. Sebbene la sua fosse l’unica lista in corsa alle elezioni, il risultato non è scontato: occorre infatti raggiungere il quorum minimo per l’elezione e almeno la metà dei voti validi. In questo caso, il traguardo è stato raggiunto. Si è recato infatti alle urne il 67,78% degli aventi diritto e il candidato ha ottenuto 53 voti.