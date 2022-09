Elezioni politiche: a mezzogiorno ha votato un piemontese su cinque. Smentito chi pronosticava un boom delle astensioni.

Elezioni politiche: a mezzogiorno ha votato un piemontese su cinque

Ha superato il 20 per cento il dato dell’affluenza ai seggi registrato mediamente in Piemonte alle ore 12. Un dato in linea (forse leggermente superiore) alle più recenti tornate elettorali, ovviamente escludendo i referenudum. Coloro che annunciavano un crollo dei votanti sono per il momento smentiti dai fatti.

Il confronto con il 2018 a livello nazionale

Più precisamente, secondo i dati del Ministero dell’Interno, la percentuale nazionale dei votanti a mezzogiorno è del 19,15 per cento sulla base di 6.730 sezioni su 7.904. Un dato, come detto, abbastanza in linea con la data delle ultime elezioni del 2018, quando alle 12 votò il 19,53 per cento degli aventi diritto.

Biella la provincia che ha votato di più

A livello di province, in Piemonte (dove la percentuale alle 12 è del 20,42 per cento), la provincia dove si è votato di più è quella di Biella (22,84 per cento). Secondo posto per Cuneo (22,03 per cento), poi Vercelli (22,00 per cento), Novara (21,70 per cento), Verbano Cusio Ossola (21,38 per cento), Alessandria (21,15 per cento), Asti (20,87 per cento) e Torino (19,19 per cento).