Lozzolo quattro liste per 650 elettori: ecco i nomi

Lozzolo quattro liste in corsa per le elezioni comunali di inizio ottobre.

Lozzolo quattro liste

Sono ben quattro le liste che correranno per le prossime elezioni comunali a Lozzolo: in paese ci sono 800 abitanti e poco meno di 650 elettori. Si preannuncia una sfida all’ultimo voto per le elezioni comunali che si terranno a inizio ottobre. C’è il gruppo del sindaco Roberto Sella, la lista di ex consiglieri che erano con lui e usciti perché in disaccordo dopo il suo impegno politico, la lista “ambientalista” che si oppone allo sviluppo delle cave in paese e quella voluta da un imprenditore nel settore minerario. Insomma è una campagna elettorale variegata per il piccolo centro alle porte di Gattinara dove politica e cave sono i temi caldi.

Le precedenti elezioni

Su Lozzolo merita ricordare come sono andate le ultime due elezioni. Bisogna infatti ricordare che appena cinque anni c’era solo la lista di Sella Roberto che si portò a casa 451 voti su 656 a disposizione superando ampiamente il quorum che era l’unico ostacolo da superare.

Un po’ di storia. Alle comunali del 2011 Sella vinse con 299 preferenze, seguito dal gruppo di Roberta Berteletti con 150 e 107 per la lista civica di Lidio Gatti. Gli elettori però erano 711, nel frattempo gli abitanti sono diminuiti così come gli aventi diritto al voto.

Ora ci sarà una sfida a quattro con una trentina di persone impegnate per entrare in consiglio comunale.

Il sindaco uscente

Il sindaco uscente Roberto Sella, che punta ora al terzo mandato di fila, si presenta per il suo terzo mandato con alcune novità in formazione. Ha perso alcuni elementi che hanno deciso di rimanere fermi e non ripresentarsi. In questa nuova tornata elettorale sarà affiancato da un gruppo giovane che vede candidati come consiglieri Marco Basso, Mattia Berteletti, Valentina Berteletti, Daniela Lucato, Loris Maselli, Antonio Sette e Alberto Zappaterra.

La lista di Tiziano Sella

Alcuni componenti del comitato Ast, che in questi anni si è battuto contro le cave in paese, avevano annunciato già durante la primavera l’intenzione di presentare una lista e ci saranno. “Futuro Comune” è il nome scelto e candida Tiziano Sella come sindaco. Candidati consiglieri saranno invece Stefano Baldissera, Silvia Chersich, Eva Cerri, Patrizio Petterino, Paola Barbero, Diego Perazzi, Gabriel Delmasro, Carlo Perazzi, Marco Orilia. Il tema della tutela ambientale è al centro del programma.

La lista di Deborah Vecchio

C’è poi la lista che candida Debora Vecchio come sindaco, nell’ultima legislatura era consigliere di maggioranza. E’ impegnata in paese con una propria attività di allevamento cani. Insieme ad altri esponenti ha deciso di uscire dal gruppo di Sella e dare vita a una propria lista. Il gruppo si chiama “SiAmo Lozzolo” ed è composto dai candidati consiglieri Adriana Cosentino, Simona Rizzello, Giorgia Angeino Giorzet, Maria Teresa Delmastro, Monica Lorenzetto, Alessio Mussa, Giorgio Sella e Roberto Carazzolo.

La lista di Francesco Alloero

C’è infine la lista di Francesco Alloero, imprenditore nel settore minerario di Lozzolo che per la prima volta ha deciso di scendere in campo con una propria squadra e un proprio programma. E’ stata un po’ la novità dell’ultima voluta dall’imprenditore lozzolese.