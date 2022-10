Paolo Tiramani: chi adesso parla di “aria nuova” in Lega, fino a ieri veniva a bussare da me

«Quelli che oggi chiedono aria nuova pochi mesi fa bussavano alla mia porta. E la Lega ha perso voti ovunque». Paolo Tiramani liquidato come commissario della Lega con un comunicato stampa

Paolo Tiramani: chi adesso parla di “aria nuova” in Lega

Essere sollevato dall’incarico di commissario provinciale della Lega forse Paolo Tiramani se lo aspettava, le accuse di aver “fatto danni” al Carroccio in Valsesia di certo no. L’ex sindaco di Borgosesia e onorevole ha appreso la sua sostituzione da un comunicato stampa firmato dalla Lega Piemonte in cui si annunciava la sua sostituzione con il senatore Enrico Montani.

Essere sollevato dall’incarico di commissario è una decisione che si aspettava?

Nel momento in cui non mi hanno ricandidato al Parlamento era chiaro che c’era una mannaia su di me. Alcuni emissari di Molinari mi avevano chiesto di dimettermi, in seguito del mio diniego è nata la lettera degli otto contro. Era tutto scritto. Tra l’altro ho appreso la notizia da un comunicato stampa. Nessuno si è degnato di chiamarmi. Dubito fortemente che la scelta dipenda da Matteo Salvini come è stato scritto nel comunicato, comunicato che non ha una firma finale se non un generico “coordinamento regionale”, ma che chiaramente è ordito dal segretario Riccardo Molinari che però non vuole firmarsi ( chissà perché poi).

Il suo successore, l’onorevole Montani, non è andato per il sottile nel suo debutto. L’ha accusata di aver sparato a zero contro la Lega, di aver fatto grossi danni nel Vercellese e in Valsesia.

In realtà credo di aver lavorato sempre per il partito da vent’anni a questa parte. Siamo sempre andati a risultato: abbiamo gestito il post Buonanno e non era facile e abbiamo vinto anche in Comuni dove il risultato non era scontato. Se fare danni è vincere le elezioni comunali sul territorio e affermare la Lega per anni come primo partito del territorio allora mi devono spiegare meglio cosa intendono. E poi mi sembra che Montani nella sua provincia, il Vco, non abbia vinto tante sfide.

Come la lascia questa vicenda politica?

Personalmente sono sereno, in questi anni abbiamo raggiunto molti successi non solo personali ma a livello provinciale, dalla conquista della Provincia, alla città di Vercelli, all’elezione di ben due consiglieri regionali, alla difficile conferma in questa tornata della città di Borgosesia, tornata elettorale che ha visto il centro destra sconfitto in diverse città e capoluoghi di Provincia.

Le imputano anche lo scarso risultato ottenuto dalla Lega.

Mi si imputa la colpa del calo elettorale che non credo dipenda da me, vista la percentuale in linea con il resto del Piemonte. Valesse questa tesi, sarebbero tanti altri i soggetti da commissariare, non solo a livello provinciale ma anche regionale.

Dopo l’annuncio del senatore Montani non sono mancate le reazioni di alcuni esponenti leghisti contro di lei.

Quelli che oggi dicono che si respira l’aria nuova erano gli stessi che bussavano alla mia porta qualche mese fa. Un po’ di riconoscenza me lo sarei aspettato. Vediamo il futuro cosa riserverà…

Dopo questo trattamento rimarrà ancora nella Lega?

Io sono tesserato della Lega e rimarrò. Per me la politica non è un lavoro Non ho bisogno di prebende per vivere. Visto come stanno andando le cose spero che nella Lega cambino molte cose, non lo dico per me ma per il partito.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE