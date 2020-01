Paolo Tiramani: «La manovra del Governo danneggia i carnevali allestiti dai volontari»

Paolo Tiramani all’attacco sulla nuova legge di bilancio del Governo giallo-rosso.

Paolo Tiramani e la manora

«Fatalità con il Partito Democratico al governo tra le misure previste dalla legge di bilancio per l’anno che sta per arrivare c’è lo stanziamento di un milione all’anno dal 2020 al 2022 per i carnevali storici ma non a beneficio di tutti gli organizzatori. I beneficiari, infatti, saranno enti pubblici e fondazioni ed è stato proprio il Pd a volere fortemente che i carnevali italiani fossero gestiti esclusivamente da soggetti come ad esempio la Fondazione Carnevale di Viareggio guarda caso presieduta da Marialina Marcucci, sorella del senatore del Pd Andrea Marcucci. Probabilmente al Partito Democratico è sfuggito questo grado di parentela quando ha deciso di sostenere economicamente i carnevali organizzati solo da queste realtà penalizzando tutte quelle manifestazioni gestite dai tanti volontari anima di questi eventi e non considerando la storia e le tradizioni popolari ma i gradi di parentela».