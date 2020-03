Polemica Mercu Scurot: il partito di Renzi contro il Comune di Borgosesia

Polemica Mercu Scurot: il partito di Renzi contro il Comune. “Imprudente concedere il via libera alla manifestazione in pieno allarme virus”.

La sezione di Vercelli di Italia Viva, il partito dell’ex premier Matteo Renzi, condanna il via libera concesso dal Comune di Borgosesia al Mercu Scurot: “La decisione di far svolgere la sfilata di carnevale Mercu Scurot a Borgosesia è incomprensibile e pericolosa per la salute pubblica rispetto ai protocolli sanitari già decisi sia dal governo e dalla Regione Piemonte, e soprattutto per la presenza di casi già accertati di Coronavirus”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Silvia Fregolent, deputato Iv, Diego Costanzo e Francesca Tini Brunozzi, coordinatori di Italia Viva di Vercelli.

“Contesto critico e pericoloso”

“Evidentemente Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e deputato della Lega, pur di allinearsi al confuso, schizofrenico e controproducente patriottismo del suo segretario Salvini, ha autorizzato una manifestazione in un contesto critico che potrebbe avere nei prossimi giorni risvolti drammatici”.