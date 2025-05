Lutto a Serravalle per “Tato” Finotti. «Ha ritrovato suo figlio». Il funerale celebrato a inizio settimana: nel 2018 il dolore più grande per Patrick, 40 anni.

Serravalle ha dovuto dire addio a Giancarlo Finotti, conosciuto da tutti con l’affettuoso soprannome di “Tato”. L’uomo, 78 anni, si è spento lunedì, lasciando un grande vuoto nella comunità e nella sua famiglia.

Giancarlo era una figura conosciuta e stimata in paese. Ex dipendente della Cartiera di Serravalle, dove aveva lavorato come addetto alle spedizioni, Finotti si è sempre distinto per la sua gentilezza, il sorriso accogliente e la disponibilità verso tutti. Non era raro incontrarlo alle manifestazioni locali, sempre pronto a dare una mano o a partecipare con entusiasmo agli eventi del territorio.

Un padre e un nonno dal cuore d’oro

Oltre alla sua vita lavorativa, Giancarlo era profondamente legato alla famiglia. Padre affettuoso, marito premuroso, nonno orgoglioso, ha sempre sostenuto i suoi figli, spronandoli nei momenti difficili.

La sua esistenza, però, non è stata priva di dolori. Nel dicembre 2018 aveva perso il figlio Patrick, morto prematuramente a soli 40 anni. Patrick, carrozziere e appassionato di pugilato, era presidente dell’associazione Borgosesia Boxe. La sua scomparsa aveva segnato profondamente Giancarlo, che ha trovato la forza di andare avanti grazie all’amore della moglie Livia, della figlia Jessica e degli amati nipoti Nicholas, Suamy e Umberto.

L’ultimo saluto

La comunità si è stretta attorno alla famiglia Finotti nei giorni del lutto. Il rosario è stato recitato lunedì sera nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, mentre martedì pomeriggio parenti e amici hanno partecipato con commozione alle esequie. Dopo il funerale, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio.

Chi ha avuto la fortuna di incontrare Giancarlo nella propria vita, lo ricorderà come un uomo buono, sempre pronto a sorridere e a incoraggiare gli altri. In molti, oggi, lo immaginano riunito in cielo con il figlio Patrick, finalmente insieme dopo una separazione dolorosa.

Nella foto, Giancarlo Finotti con la figlia Jessica

