Addio Maria Angela Cocchini, la maestra gentile che Serravalle non dimenticherà

Si è spenta nei giorni scorsi all’età di 67 anni Maria Angela Cocchini, originaria di Grignasco e volto molto conosciuto a Serravalle. Per molti anni era stata insegnante all’asilo nido “Monica Mazzolari”, dove aveva accompagnato nella crescita tanti bambini del paese.

Gentile, solare e sempre attenta ai più piccoli, Maria Angela Cocchini aveva saputo lasciare un segno profondo non solo nei bimbi che ha seguito, ma anche nelle loro famiglie e nei colleghi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in tutta la comunità.

Il ricordo affettuoso delle famiglie

Non appena si è diffusa la notizia della sua morte, sui social sono comparsi numerosi messaggi di affetto e gratitudine. Molte mamme l’hanno ricordata come una presenza importante nella vita dei loro figli, un punto di riferimento capace di trasmettere serenità e fiducia.

Il suo modo di stare accanto ai bambini, con pazienza e dolcezza, è rimasto nella memoria di chi l’ha conosciuta. Per tante famiglie di Serravalle, Maria Angela Cocchini non è stata soltanto un’insegnante, ma una figura familiare, capace di accompagnare con discrezione i primi passi dei più piccoli.

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Libri, fiori e una grande umanità

Oltre al lavoro con i bambini, Maria Angela Cocchini coltivava diverse passioni. Amava i libri e il piacere di immergersi tra le parole, trovando nella lettura uno spazio prezioso e personale. Era anche appassionata di giardinaggio, un interesse che raccontava la sua sensibilità e il suo amore per le cose semplici.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Serravalle la saluta con affetto e riconoscenza, custodendo il ricordo di una donna gentile, luminosa e capace di lasciare un’impronta vera nella vita di tante persone.

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