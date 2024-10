Alpini di Serravalle in lutto per Armando: era il cuoco del gruppo. E’ stato tra i primi volontari ad operare nel gruppo Ana del paese, aveva 75 anni.

Alpini di Serravalle in lutto per Armando: era il cuoco del gruppo

Lutto nel gruppo alpini di Serravalle: nei giorni scorsi si è spento a 75 anni Armando Armari. L’uomo è deceduto l’altro giorno e la sua dipartita è stata un fulmine a cielo sereno: nessuno mai avrebbe immaginato un epilogo così triste.

Il serravallese era stato premiato non più tardi di un paio di settimane fa in occasione della Giornata del ricordo che si è tenuta a Monchezzola come ogni anno per iniziativa del gruppo Ana del paese.

Il ricordo degli amici

Il suo sorriso e la collaborazione che era sempre pronto a mettere in campo per le penne nere erano alcuni dei tratti distintivi che lo hanno sempre contraddistinto. «Armando è stato tra i primi volontari ad operare nel nostro sodalizio – racconta il capogruppo Roberto Pozzato -. C’era per esempio quando si decise di realizzare il rifugio di Monchezzola. E poi è sempre stato il nostro cuoco di fiducia. In occasione delle nostre manifestazioni era sempre in prima linea tra i fornelli».

Nessuno mai si sarebbe immaginato di apprendere la triste notizia. «Siamo davvero molto dispiaciuti per quanto accaduto. Eravamo cosi contenti quando gli abbiamo consegnato il riconoscimento per essere sempre stato il nostro cuoco e ora apprendere che è volato in cielo ci stringe il cuore – evidenzia il capogruppo a nome di tutto il sodalizio -. Non possiamo che stringerci al dolore che sta vivendo la famiglia. Per quanto possa essere di consolazione in una situazione di questo genere, possiamo dire che non lo dimenticheremo mai ».

Ora riposa nel cimitero del paese

Armando Armari ha lasciato i figli Cristian e Stefano, insieme a fratello e sorella con le rispettive famiglie. Il funerale è stato celebrato lunedì scorso nella chiesa parrocchiale di Serravalle. Al termine della funzione funebre la salma ha proseguito il suo viaggio verso il cimitero del paese.

