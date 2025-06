Annullata la corsa degli asinelli: Serravalle, diffida contro gli organizzatori. Comitato, Pro loco e sindaco preferiscono evitare rischi. Confermati tutti gli altri eventi del fine settimana.

Annullata la corsa degli asinelli: Serravalle, diffida contro gli organizzatori

Salta la corsa degli asinelli, uno dei momenti più caratteristici del Palio dei rioni di Serravalle. A deciderlo sono stati gli organizzatori dopo essere stati formalmente diffidati dal mettere in atto la competizione, che era in calendario nel pomeriggio di domani, domenica 15 giugno.

L’avviso è arrivato dal presidente nel primo pomeriggio di ieri, che ha segnalato il fatto ai responsabili del rioni. «Ciao a tutti, nonostante tutte le prescrizioni fossero state accolte e tutto fosse a norma, ci troviamo a dover annullare la corsa degli asini al campo, a seguito di una diffida autorevole pervenuta al signor sindaco e a seguire al presidente del Comitato dei rioni e al presidente della Pro loco. Il resto del programma della manifestazione rimarrà invariata e incrementeremo i giochi al campo».

Da dove arriva la diffida

Per sapere da dove arriva tale “diffida autorevole” è sufficiente una ricerca su Google. E si scopre che arriva da Diego Gisleno Carmenati, europarlamentare ed esponente del Movimento 5 Stelle. «Ho inviato una diffida al Sindaco di Serravalle Sesia – si legge su un un suo post – affinché non consenta la prevista corsa degli asini, peraltro esplicitamente vietata dal Regolamento per il benessere animale della stessa cittadina secondo cui, all’articolo 7 comma 8: “è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, l’utilizzo di qualsiasi tipo di animale”».

E ancora: «Nel caso la corsa abbia luogo, sarà mia premura e piacere sporgere querela per gli specifici reati ascrivibili a tutti soggetti coinvolti».

Il programma del fine settimana

Corsa a parte, tutto il resto del programma del grande evento è confermato. Per il Palio di Serravalle si tratta della 39ma edizione. Nella serata di oggi, sabato 14 giugno, alle 21 è prevista la sfilata storica dei figuranti in abiti medievali lungo le vie centrali del paese e con la presentazione dei rioni. E i “Cavalieri del Conte Verde” di Leinì si esibiranno quindi di fronte al pubblico.

Ma giù dalle 19 e per tutta la serata, in collaborazione con il Comitato carnevale di Piane, si potranno gustare una serie di prelibatezze. Il sodalizio guidato da Alex Rorato ha in serbo una serie di specialità per tutti i palati e invita tutti in piazza Libertà ad accomodarsi alle tavolate per assaggiare tante leccornie.

Domani al campo sportivo “Innocente Bossi” dalle 14.30 una mini sfilata con una rappresentanza per rione e gli sbandieratori e musici Lariani di Como. Le contrade si sfideranno nei giochi medievali: una delle novità di quest’anno. E ci sarà la presentazione del drappo 2025 a cura di Atos Fecchio.

La giornata si concluderà con la cena alle 20 in piazza Libertà dove il Comitato carnevale di Piane servirà una cena a menù fisso che partirà da antipasti, polenta e tapulone e tante altre particolarità gastronomiche.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook