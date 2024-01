Auto fuori strada impatta contro il muro: un ferito a Grignasco. E’ finito al pronto soccorso un giovane di Gattinara.

Un ferito e una vettura con la parte frontale sfasciata. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 6 gennaio, all’uscita di Grignasco in direzione Borgosesia, all’altezza dell’area industriale. Mentre percorreva il trratto di provinciale, il conducente per qualche motivo ha perso il controllo della vettura ed è finito per schiantarsi contro il muro di sostegno alla sua destra.

L’intervento del soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Romagnano, che hanno regolato il traffico a senso unico alternato durante le operazione di soccorso e di sgombero della vettura.

Il conducente era un giorvane di Gattinara, che è stato condotto al pronto soccorso di Borgosesia per accertamenti. Le sue condizioni non sembravano comunque preoccupanti. L’auto incidentata è poi stata portata via da un carroattrezzi dell’autofficina Ferraris di Romagnano.