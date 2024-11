Bancomat fuori uso a Grignasco: il servizio ospitato alla tabaccheria. L’agenzia di Intesa Sanpaolo deve ancora sistemare l’apparecchiatura dopo la chiusura degli sportelli.

Bancomat fuori uso a Grignasco: il servizio ospitato alla tabaccheria

Il servizio bancomat ancora fuori uso, e il tabacchino cerca di sopperire al problema. Da quando la filiale Intesa San Paolo di Grignasco ha chiuso i battenti, lo sportello di prelievo contanti è infatti temporaneamente inutilizzabile per una questione di organizzazione interna dell’istituto.

E così, c’è chi si è fatto avanti per tentare di dare un aiuto alla popolazione. La tabaccheria Quirico Alessandro in piazza Cacciami, infatti ha pensato di offrire la propria comunicazione. Anche attraverso i canali social ha pubblicato una importante messaggio: «Presso di noi – avvisa – è possibile prelevare con il bancomat senza costi aggiuntivi fino ad un massimo di 250 euro, salvo disponibilità mia. Le carte Basic non permettono il prelievo».

Si attende un aggiornamento del sistema

In attesa di un ulteriore aggiornamento del sistema bancomat da parte di Banca Intesa e per chi non ha la possibilità di spostarsi nella sede della filiale più vicina dell’istituto di credito, a questo punto la soluzione della tabaccheria può essere una risposta molto utile per l’utenza grignaschese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook