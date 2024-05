Elezioni a Grignasco, l’ex assessore Dario Dho presenta la sua lista. Ecco i nomi che si sono messi in gioco con “L’Alternativa”.

Elezioni a Grignasco, l’ex assessore Dario Dho presenta la sua lista

Sfida a quattro alle elezioni amministrative di Grignasco. In campo anche la lista “L’alternativa” guidata da Dario Dho, che era stato assessore esterno alla sicurezza negli anni scorsi. Il gruppo ha creato diversi canali social in questi giorni attraverso i quali racconta protagonisti e linee programmatiche da portare avanti in vista delle prossime elezioni previste per l’8 e il 9 giugno.

«A noi piace giocare in squadra senza protagonismi – scrive il gruppo sulle piattaforme virtuali -. Ognuno con le proprie caratteristiche, abilità e sensibilità. Si fanno le cose insieme, si cammina insieme e si cerca di arrivare all’obiettivo insieme. Ci si completa e ci si ridimensiona, come dovrebbero funzionare i gruppi di lavoro, si lavora ad un progetto comune con le professionalità e l’anima di ognuno».

I nomi in lista

Al fianco di Dho ci sono Roberto Cavana, Elena Casarotti, Gianni Teruggi, Lorella Massarotti, Gianna Dho, Pasquale D’Alise, Alfredo Cerutti, Davide Donà, Laura Nicolini, Lorenzo Casarotti, Teresa Garione, Roberto Gros Jacques. “L’ Alternativa” sfiderà le liste di Roberto Beatrice, quella del sindaco uscente Katia Bui e il gruppo di Annita Guglielmina.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook