Esce fumo dal ponte a Grignasco: scoperta una dispersione di corrente. LE FOTO

Esce fumo dal ponte a Grignasco: scoperta una dispersione di corrente. Alcuni ragazzi hanno notato il problema e avvertito i vigli del fuoco.

Esce fumo dal ponte a Grignasco: scoperta una dispersione di corrente

Allarme qualche sera fa a Grignasco per una nuvola di fumo che si alzava dal ponte sul torrente Mologna in via Volta, riaperto di recente dopo un lungo lavoro di ristrutturazione. Erano circa le 20.30 quando alcuni ragazzi, transitando sul ponte, hanno notato la strana anomalia e hanno subito avvertito i vigili del fuoco.

L’intervento degli operatori

I vigili del fuoco volontari di Romagnano sono prontamente arrivati sul posto con una squadra. E hanno rilevato che effettivamente c’era del fumo, e che questo era dovuto a una dispersione di corrente. Quindi hanno provveduto a chiudere la strada e informare l’Enel, che ha successivamente sistemato il problema.

Foto Sandro Mori

