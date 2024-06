Grignasco, in vendita la palazzina che ospitava la ex Popolare Novara. Intanto il paese è alle prese con l’imminente chiusura di Banca Intesa Sanpaolo.

Grignasco, in vendita la palazzina che ospitava la banca

E’ sul mercato la storica palazzina che a Grignasco un tempo ospitava la filiale della Popolare Novara, poi diventata Banco popolare Milano, ormai chiusa da anni. La scelta di chiudere non era stata condivisa dalla popolazione che si appoggiava agli sportelli in piazza Cacciami, ma la presenza comunque di un altro istituto di credito in paese, Intesa Sanpaolo, aveva in qualche modo acquietato gli animi.

Ora però anche l’agenzia di Intesa chiuderà (probabilmente a ottobre) e la situazione si fa difficile per i cittadini e le attività commerciali in zona, che dovranno appoggiarsi alla filiale di Borgosesia o cambiare banca.

La raccolta firme non ha prodotto risultati

L’ex sindaco Katia Bui si era mobilitata molto per cercare di convincere la dirigenza dell’istituto a cambiare idea. A chiedere una marcia indietro alla banca erano stati anche oltre 500 cittadini che avevano deciso di sottoscrivere una campagna di raccolta firme per dire “no” alla chiusura. A ottobre purtroppo la succursale di Intesa Sanpaolo chiuderà i battenti e i correntisti saranno costretti a cambiare banca o appoggiarsi alla vicina filiale di Borgosesia. Un duro colpo sia per i cittadini che trovano difficoltà a spostarsi da un centro ad un altro, e un disagio per le attività commerciali presenti in zona.

In vendita lo stabile in piazza Cacciami che ospitava la banca

Quasi a rimarcare che il rapporto tra le banche e il paese si va consumando, proprio in questo periodo è stato messo in vendita lo stabile presente in piazza Cacciami ex Popolare Novara. Su un noto sito specializzato nella vendita e negli affitti di strutture e immobili è comparso di recente un annuncio relativo alla palazzina.

Il testo dell’annuncio è il seguente: «Situato in una zona centrale di Grignasco con affaccio diretto su piazza Cacciami, proponiamo immobile commerciale precedentemente sede di una banca. La soluzione è disposta su un unico livello al piano rialzato di un immobile stile Liberty composto da sole 5 unità abitative e costruito negli anni Quaranta ove nel corso degli anni è stato oggetto di ristrutturazione sia interna che esterna.»

«Il locale ha un ampio vano di entrata in cui erano presenti gli sportelli bancari aperti al pubblico, inoltre in un’ala separata troviamo un locale ad uso ufficio, un disimpegno, servizi predisposti anche per disabili, un ripostiglio e da un locale forziere. Al piano seminterrato è presente la cantina precedentemente usata come locale archivio raggiungibile comodamente tramite le scale interne condominiali. Lo spazio esterno è di uso comune tra i condomini impreziosito da un giardino di modeste dimensioni».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook