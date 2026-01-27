Grignasco piange Francesco D’Oria: gestì la pizzeria “Due lampioni”. L’uomo è deceduto a soli 67 anni, sabato è stato celebrato il funerale.

Grignasco piange Francesco D’Oria: gestì la pizzeria “Due lampioni”

E’ stato celebrato sabato pomeriggio a Grignasco il funerale di Francesco D’Oria, nella chiesa di Bovagliano. Un momento di grande commozione, al quale hanno partecipato numerosi amici, familiari e cittadini di Grignasco che hanno voluto tributare un ultimo saluto a una figura molto conosciuta e stimata in paese. D’Oria si è spento giovedì all’età di 67 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il suo nome è legato alla storia della ristorazione locale. Alla fine degli anni Settanta aveva mosso i primi passi nel settore aprendo una pizzeria in frazione Torchio. In seguito il trasferimento lungo la strada all’uscita del paese, dove nacque la pizzeria “Due Lampioni”, destinata a diventare negli anni un vero e proprio punto di riferimento per grignaschesi e visitatori.

Il lavoro alla Sitai di Prato Sesia

Conclusa l’esperienza nella ristorazione, Francesco D’Oria aveva lavorato alla Sitai fino alla chiusura dell’azienda, attraversando un periodo difficile segnato da scioperi e tensioni sociali che coinvolsero l’intera comunità. Non aveva però mai smesso di mettersi in gioco: in un secondo momento aveva infatti aperto un negozio di alimentari, gestito con passione e dedizione fino a pochi anni fa.

Al di là delle attività professionali, chi lo ha conosciuto lo ricorda soprattutto per la sua umanità. Un uomo capace di accogliere tutti con un sorriso sincero, attento alle persone prima ancora che ai clienti. In queste ore sono tantissimi i messaggi di affetto apparsi sui social network, dove in molti rievocano il suo carattere solare e, immancabilmente, le sue pizze, diventate quasi leggendarie per intere generazioni.

Lascia la moglie e una figlia

Francesco D’Oria lascia la moglie Mina, la figlia Debora, i fratelli Gianni e Giulio, i parenti e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il calore e la partecipazione dimostrati nel giorno dell’ultimo saluto raccontano meglio di ogni parola il segno profondo che ha lasciato nella comunità di Grignasco.

