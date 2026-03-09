Grignasco, premiato il dottor Garampazzi per i 50 anni di professione. Un riconoscimento da parte dell’Ordine dei medici di Novara.

Grignasco, premiato il dottor Garampazzi per i 50 anni di professione

Cinquanta anni dalla laurea, una vita intera trascorsa con il camice bianco addosso e la porta dell’ambulatorio sempre aperta. Nei giorni scorsi l’Ordine dei Medici di Novara ha consegnato una medaglia ai professionisti che nel 2025 hanno raggiunto questo traguardo: tra loro anche il dottor Pier Tomaso Garampazzi, storico medico di famiglia di Grignasco e Prato Sesia.

Un dono che è un segno di riconoscenza e gratitudine. «È sicuramente un traguardo importante che ho vissuto con emozione – commenta il medico –. Ringrazio tutti».

Una vita con il camice bianco

Poche parole, ma dense di significato. Perché dietro a quella medaglia non ci sono solo anni, ma storie, volti, mani strette, diagnosi difficili e nascite festeggiate. Per tanto tempo Garampazzi è stato il medico di base di riferimento per diverse famiglie. Un punto fermo nei momenti di preoccupazione, una presenza discreta ma costante nella quotidianità del paese. Il medico che conosceva per nome i pazienti, le loro fragilità e anche le loro speranze.

Da otto anni ha lasciato l’attività quotidiana. «Adesso faccio il nonno e aiuto un po’ mio figlio – spiega con un sorriso che si intuisce nella voce –. Se qualche ex paziente mi chiede un consiglio, mi rendo disponibile. Ho anche mantenuto l’iscrizione all’Ordine».

L’impegno nella vita pubblica

Perché certi mestieri non si smettono davvero con la pensione: restano addosso. Peraltro la sua è stata una vocazione che ha trasmesso anche al figlio, divenuto anche lui medico di base, operativo proprio a Grignasco. Insomma una sorta di tradizione di famiglia.

In paese Garampazzi è conosciuto anche per un altro motivo. Il suo impegno per il territorio non si è fermato alla medicina. Il dottore è conosciuto anche per il suo ruolo nella vita amministrativa: è stato assessore e oggi è consigliere comunale. Un’altra forma di servizio, diversa ma animata dallo stesso spirito di attenzione verso la comunità.

