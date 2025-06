Grignasco ricorda Eliana Mortarotti, colonna del volontariato. La donna aveva 91 anni: era anche stata tra le fondatrici della Pro loco.

La comunità di Grignasco ricorda Eliana Mortarotti, storica figura del volontariato locale e punto di riferimento per tantissime realtà associative del paese. Si è spenta un paio di settimane fa all’età di 91 anni, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di dedizione, gentilezza e instancabile impegno per la comunità.

Dalla parrocchia alla Pro loco, dal Servizio radio emergenza alle sagre degli alpini e al carnevale, Eliana Mortarotti non ha mai fatto mancare il suo contributo. Sempre presente con il suo sorriso e la sua gentilezza, ha saputo mettere il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri, diventando un esempio di generosità per tutti.

«È stata volontaria in serie dall’11 febbraio 1993 fino al 2014, quando è diventata socia onoraria», ricorda il Servizio Radio Emergenza, dove aveva prestato la sua opera assieme al marito Luciano Perazzi. «Una persona davvero eccezionale».

Fondatrice della Pro loco e maestra di cerimonie

Eliana Mortarotti è stata tra le fondatrici della Pro loco di Grignasco nel 1968. «Fin dall’inizio è stata una presenza costante e preziosa — racconta Giuseppina Baragiotta, attuale presidente —. Con entusiasmo e dedizione ha partecipato a ogni evento e iniziativa, contribuendo a creare un forte senso di comunità. Durante il Ferragosto, il suo posto a tavola era sempre riservato, simbolo della sua presenza fedele e del legame profondo con la nostra realtà».

Il suo impegno si è esteso anche alla chiesa parrocchiale, dove era sempre in prima linea per rendere ogni funzione perfetta: dall’organizzazione dei fiori alla cura dell’altare, fino alla lettura delle Sacre Scritture. Un sostegno costante per tutti i parroci che negli anni si sono succeduti a Grignasco.

Sempre al passo coi tempi

Nonostante l’età, Eliana sapeva mettersi in gioco anche nelle iniziative più moderne. Qualche anno fa aveva partecipato con entusiasmo a un progetto video ideato da alcuni giovani del paese, in cui commercianti, associazioni e cittadini mostravano il lato più divertente di Grignasco. In quella occasione era apparsa mentre ballava insieme ai membri del Comitato Carnevale e come autista del pulmino scolastico, regalando sorrisi a tutta la comunità.

La comunità di Grignasco si è stretta attorno ai familiari nella chiesa parrocchiale, dove è stata celebrata la funzione religiosa a cui Eliana era così legata. Al termine, la salma ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio.

Il ricordo di Eliana Mortarotti resterà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta, come esempio luminoso di amore per il proprio paese e di instancabile impegno per il bene comune.

